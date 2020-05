Minecraft RTX Beta, cinque nuovi mondi da Nvidia

Nvidia ha rilasciato cinque nuovi mondi gratuiti per Minecraft RTX Beta , la versione con ray tracing del famosissimo gioco di Mojang. Si tratta di opere di diversi creatori di contenuti accessibili gratuitamente da tutti i giocatori. Basta avere la beta Windows 10 di Minecraft RTX.

Per scaricare il nuovo pacchetto di mondi gratuiti per Minecraft da Nvidia, cliccate qui. Per avere più informazioni, leggete il nostro speciale dedicato aMinecraft RTX.