Assassin's Creed Valhalla, la mappa sarà più grande di quella di AC Odyssey

Assassin's Creed Valhalla vanterà una mappa più grande rispetto a quella di Assassin's Creed Odyssey, sebbene di poco: lo ha rivelato il producer Julien Laferriere nel corso di un'intervista.

Smentendo di fatto le dichiarazioni secondo cui Assassin's Creed Valhalla non sarà il capitolo più lungo o grosso della serie, Lafarriere ha detto che l'ambientazione del nuovo capitolo sarà un po' più ampia, sebbene non disponga di parametri precisi.

"Direi che in termini di grandezza Assassin's Creed Valhalla sarà un po' più ampio rispetto a Odyssey", ha dichiarato il producer. "Non dispongono di dati precisi in questo momento, ma non solo abbiamo ricreato l'intero paese, che in questo caso è l'Inghilterra, ma anche buona parte della Norvegia."

"Sono inoltre presenti degli altri mondi ancora avvolti dal mistero, di cui ora non posso parlare, che contribuiscono ad aumentare le dimensioni del gioco. Non sarà insomma un episodio minore, bensì un titolo molto ambizioso, che offrirà tantissime ore di gameplay agli utenti."

A proposito di gameplay, ne abbiamo avuto un assaggio, invero molto modesto, durante l'ultima puntata di Inside Xbox, quando è stato mostrato un video di Assassin's Creed Valhalla completamente in-engine.

Per tutte le informazioni attualmente note sul nuovo episodio della serie Ubisoft, date un'occhiata alla nostra anteprima di Assassin's Creed Valhalla e agli approfondimenti sui Vichinghi, la mitologia norrena, l'Inghilterra di Alfredo il Grande e il ruolo della donna nella cultura vichinga.