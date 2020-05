System Shock 3 passa a Tencent, dominio trasferito: OtherSide Entertainment nei guai?

System Shock 3 potrebbe essere passato nelle mani di Tencent, che risulta al momento proprietaria del dominio web legato al gioco laddove prima a figurare in quel ruolo era Paul Neurath, director di OtherSide Entertainment.

Nonostante le rassicurazioni di alcune settimane fa sul fatto che System Shock 3 non è stato cancellato, sembra insomma che il team di sviluppo sia nuovamente nei guai e la proprietà intellettuale potrebbe essere passata, come detto, a Tencent.

Sappiamo che lo studio era in cerca di investitori e può darsi che l'azienda nominalmente cesserà di esistere, ma magari i suoi componenti più talentuosi confluiranno in una nuova squadra gestita appunto dal colosso cinese.

È interessante in questo senso l'annuncio di Scott Warner, uno degli autori del classico Planescape: Torment nonché game director presso Ubisoft, che sta assoldando persone per formare un nuovo team americano che si occuperà di sviluppare giochi tripla A proprio per Tencent.

Le due notizie sono collegate? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane, sperando che i progressi fin qui fatti nella realizzazione di System Shock 3 non finiscano nel nulla e che dunque il progetto non venga ulteriormente rinviato.

I am moving on to a new role. I'll be the studio director of a new AAA operation in North America for Tencent. We will be hiring for all disciplines at all levels so reach out to me for details.