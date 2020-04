System Shock 3 non è stato cancellato, OtherSide Entertainment lavora da casa

System Shock 3 non è stato cancellato: gli sviluppatori di OtherSide Entertainment continuano a lavorare al gioco da casa, vista l'attuale situazione emergenziale.

"Al momento stiamo lavorando tutti da remoto, come probabilmente la maggior parte di voi", ha scritto Walter Somol, vicepresidente della divisione marketing and business development dello studio, in riferimento alla situazione di System Shock 3.

"Il nostro nuovo concept sta venendo su molto bene e ne siamo davvero entusiasti", ha continuato Somol. "Abbiamo messo a punto uno stile grafico fresco e originale, e stiamo per miscelarlo al gameplay utilizzando l'Unreal Engine 4."

"So di starvi semplicemente stuzzicando, ma in questo momento non posso davvero dire di più. Spero che siate tutti al sicuro e in salute in questi tempi così difficili; che possiate magari giocare di più, come farò io."

OtherSide Entertainment ha dunque voluto smentire le voci sulla cancellazione di System Shock 3, chiarendo che i lavori proseguono nonostante le attuali difficoltà.