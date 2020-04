WiLD spostato su PS5? L'esclusiva di Michel Ancel si mostra con nuove immagini

WiLD, il misterioso progetto creato da Michel Ancel in esclusiva per PlayStation 4, potrebbe essere stato spostato su PS5: il sito web del gioco è stato aggiornato con nuove immagini, segno forse di un annuncio imminente.

Annunciato durante la conferenza Sony alla Gamescom 2014, WiLD è rimasto nel limbo per anni, senza aggiornamenti, tanto che si pensava a una cancellazione del progetto.

La pubblicazione delle nuove concept art che trovate qui in calce, tuttavia, fa pensare a una ripartenza con probabile dirottamento su PlayStation 5, e magari un reveal nel corso della chiacchierata presentazione di maggio 2020.

Gli ultimi aggiornamenti relativi a WiLD risalgono a qualche mese fa, quando Sony ha depositato un brevetto per la proprietà intellettuale, mentre il team di sviluppo di Wild Sheep Studio cercava nuovo personale.

In effetti non è la prima volta che si parla di un possibile passaggio del gioco da PS4 a PS5, ma gli indizi in tal senso risalgono esattamente a un anno fa.