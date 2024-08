Il team di WILD, il gioco annunciato nel 2014, aggiorna sul progetto

Nel 2014 era stato annunciato WILD, un gioco d'azione a mappa aperta nel quale avremmo dovuto vestire i panni di una sorta di sciamano in grado di trasformarsi in vari animali. Il progetto aveva attirato l'attenzione del pubblico ma nel corso degli anni non ci sono state novità.

Ora, in modo ufficiale, viene affermato che il team di sviluppo - Wild Sheep Studio - non è più attivamente al lavoro su WILD.