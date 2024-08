Prince of Persia: The Lost Crown è disponibile su Steam, il DLC Mask of Darkness ha una data di uscita

A partire da ora Prince of Persia: The Lost Crown è disponibile anche su Steam , dopo un periodo di esclusività per Ubisoft Store ed Epic Games Store. Le novità non finiscono qui e non riguardano solo i giocatori PC: Ubisoft ha anche annunciato la data di uscita del DLC Mask of Darkness .

La data di uscita di Mask of Darkness

Come accennato in apertura, è stata annunciata la data di uscita del DLC Mask of Darkness di Prince of Persia: The Lost Crown e non è affatto lontana. Sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 17 settembre, al prezzo di 4,99 euro. L'espansione aggiungerà un nuovo capitolo più oscuro della storia di Sargon, con i giocatori potranno affrontare nuove sfide e avventure.

Lo stesso giorno verrà resa disponibile una Complete Edition, che include le skin Immortals e Warrior Within, l'aumeleto Prosperity Bird, la guida digitale, nonché il DLC sopracitato e nuove inedite skin ispirate a Prince of Persia: I Due Troni. Coloro che hanno già acquistato il gioco in passato potranno passare alla Complete Edition tramite il "Complete Upgrade Pack". Al momento non sono stati svelati i prezzi di questa edizione e del relativo upgrade.