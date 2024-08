SEGA ha un gioco non ancora annunciato pronto per la Gamescom 2024, insieme a due nomi noti

I giochi di SEGA alla Gamescom 2024

SEGA ha svelato che all'interno dell'evento ci saranno tre giochi che potranno essere provati dagli appassionati che riempiranno gli spazi della fiera. Solo due di questi però sono già noti al pubblico.

Shadows in Sonic X Shadow Generations

Il primo gioco in prova durante l'evento sarà Sonic X Shadow Generations, ovvero il nuovo gioco di piattaforme dedicato ai due famosi ricci. Sarà la prima volta che il gioco è giocabile in una fiera europea.

Il secondo titolo è il noto Metaphor: ReFantazio. Si tratta del gioco di ruolo di Atlus e anche in questo caso si tratta della sua prima volta su suolo europeo.

Infine, la compagnia giapponese afferma che "a completare la schiera di titoli giocabili allo stand Sega c'è un progetto non ancora annunciato".

Ovviamente diamo per scontato che il nuovo gioco sarà annunciato durante l'Opening Night Live di Geoff Keighley, visto che difficilmente la compagnia metterà sullo showfloor un prodotto mai mostrato al pubblico. Non ci resta che attendere e vedere cosa abbia in serbo per noi SEGA.

Infine, la società ha detto che ci saranno varie possibilità per fare fotografie, ad esempio con un cosplayer di Sonic e una motocicletta di Shadow creata su misura, oltre che con una statua del protagonista di Metaphor: ReFantazio.