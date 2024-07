Quanto costa una pubblicità durante la Opening Night Live della Gamescom 2024: gli editori devono spendere!

Il prossimo grande evento videoludico è la Gamescom 2024 che sarà aperta dall' ONL, Opening Night Live, di Geoff Keighley , che si occupa anche dei The Game Awards e della Summer Game Fest. Come è tipico per questi eventi, le compagnie videoludiche e non solo potranno sfruttare degli spazi pubblicitari per mettere in mostra i propri prodotti.

I prezzi delle pubblicità della Opening Night Live

Secondo il sito ufficiale della Gamescom, se volete uno spazio da 120 secondi durante l'evento principale dovete pagare 265.000 euro. In caso vi bastino 90 secondi, il prezzo è di 215.000 euro. Calando fino a 60 secondi la cifra diventa 165.000€. Infine, per soli 30 secondi dovete investire 115.000 euro.

Il palco della Gamescom ONL nel 2022

Se vi sembrano cifre esagerate, sappiate che non lo sono, perlomeno secondo le compagnie interessante. Al momento della scrittura, infatti, tutti gli spazi pubblicitari per lo show sono occupati e non è più possibile acquistarne. Tutto ciò che rimane sono gli spazi pubblicitari del pre-show, i cui prezzi sono inferiori anche perché non è mostrato alle persone presenti dal vivo ma solo online:

30 Sec - 57.500 EUR

60 Sec - 82.500 EUR

90 Sec - 107.500 EUR

120 Sec - 132.500 EUR

Ricordiamo che nel caso della Summer Game Fest si parlava di oltre 230.000 euro per un minuto di pubblicità e in caso si desiderasse avere due minuti e mezzo la cifra saliva fino a oltre 450.000 euro.

Va precisato che alcuni trailer non sono pubblicità e non vi è alcun costo per mandare in onda il video durante la ONL: è una fortuna, visto che queste cifre renderebbero impossibile vedere indie e progetti a basso budget in questi show, visto che una pubblicità costa più dello sviluppo di alcuni piccoli videogiochi.