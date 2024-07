Rebel Moon - The Director's Cut si mostra con un nuovo lungo trailer, è la "visione autentica di Zack Snyder"

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer per Rebel Moon - The Director's Cut , ovvero la versione estesa e con contenuti espliciti (tra violenza, nudità e volgarità).

I dettagli sulle Director's Cut di Rebel Moon

Ricordiamo che le pellicole originali si chiamano Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco e Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, ma le versioni Director's Cut avranno un nuovo nome. I nuovi titoli sono Rebel Moon - Capitolo 1: Calice di sangue e Rebel Moon - Capitolo 2: La maledizione del perdono.

Sappiamo inoltre che le versioni estese dei due film aggiungeranno un'ora extra di film. In totale, Rebel Moon The Director's Cut durerà circa sei ore, contando entrambi i film. Le scene aggiuntive non porteranno solo elementi narrativi precedentemente eliminati, ma includeranno come detto anche scene esplicite.

La versione originale è infatti stata pensata per essere adatta anche a un pubblico più giovane: Netflix ha preferito lasciare a un secondo momento la versione per soli adulti, probabimente per massimizzare le visualizzazioni. Supponiamo che il tutto abbia pagato, visto che i due film hanno ottenuto un grande successo. Per ora non ci sono informazioni su possibili seguiti o altri contenuti dedicati, ma Snyder ha detto che la direzione per la saga è chiara.