Rebel Moon: Zack Snyder parla di cosa aspettarsi dopo i due film

Rebel Moon è disponibile su Netflix con la Parte 1 e la Parte 2 non è troppo lontana. Inoltre, più avanti arriveranno anche le versione Director's Cut, con più scene. Se volessimo andare oltre con lo sguardo, però, cosa dovremmo aspettarci? Zack Snyder ha parlato proprio di questo.

Parlando con SFX Magazine Snyder ha detto: "Se dovessimo andare avanti e fare altri film, conosciamo l'obiettivo. Il fatto che sappiamo dove sta andando ci permette di assicurarci che altre storie [di altri autori, in altri media] non facciano qualcosa di non coerente".

E ha aggiunto: "Penso che in un mondo ideale, avremmo sicuramente un arco più lungo per questo universo gigante, e a quel punto sarei felice di passare il testimone a qualcun altro. Ma so cosa voglio fare".