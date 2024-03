Pokémon Scarlatto e Violetto: in regalo lo Sprigatito di Liko dalla serie animata Orizzonti Pokémon

Continuano i regali di The Pokémon Company ai giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto tramite i codici promozionali da riscattare tramite la funzione Dono Segreto. Questa volta i giocatori potranno ottenere uno Sprigatito speciale, basato su quello di Liko, una dei due protagonisti della serie animata Orizzonti Pokémon.

Potrete riscattarlo tramite il codice "L1K0W1TH906" con tutta calma: sarà disponibile fino al 30 settembre 2024.

Come il Pawmot recentemente offerto per festeggiare la pubblicazione della versione su disco della canzone Biri-Biri, anche in questo caso non si tratta di un Pokémon pensato per le competizioni o in possesso di chissà quale abilità unica.

Nello specifico, questo Sprigatito è di livello 5, possiede le mosse basilari Graffio e Fogliame. L'unico aspetto particolare è che ha tutte le IV (i valori nascosti che determinano la crescita delle statistiche) al 20.