Nightingale: il team si dichiara insoddisfatto, ma promette miglioramenti

Aaryn Flynn - capo di Inflexion Games - afferma che ci sono aspetti di Nightingale di cui lo studio non è soddisfatto. Fortunatamente la sua confessione è seguita dalla promessa che sono in arrivo correzioni e miglioramenti, tra cui una nuova patch volta a eliminare le disconnessioni dal gioco.

Ricordiamo infatti che Nightingale è stato pubblicato in accesso anticipato il 20 febbraio, ma ha avuto problemi con i server. La situazione è stata peggiorata dall'obbligo di essere sempre online per avviare Nightingale: in pratica molti giocatori non potevano giocare.

"Abbiamo trascorso molto tempo a leggere le vostre impressioni online, a consultare Discord, a guardare i vostri streaming e a costruire i nostri piani per la prossima fase del gioco", ha dichiarato Flynn. "Detto questo, ci sono alcune cose che non ci soddisfano del gioco, sia che si tratti di disconnessioni di rete, di alcuni miglioramenti della qualità della vita che vorremmo introdurre, o di altre cose nel gioco che mancano o che non sono al punto giusto".

"Stiamo lavorando duramente per risolvere questi problemi in questo momento e per assicurarci che abbiate la migliore esperienza di gioco possibile. A questo proposito, è in arrivo una patch che risolverà una delle nostre maggiori preoccupazioni, ovvero le disconnessioni di rete. È davvero entusiasmante poterlo fare per voi".