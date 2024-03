Phantom Fury: annunciata la data di uscita su PC del sequel di Ion Fury

Sono in programma anche le versioni PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, che tuttavia per il momento non hanno ancora una finestra di pubblicazione precisa. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo gameplay trailer ricco d'azione, che trovate di seguito.

In Phantom Fury i giocatori vestiranno nuovamente i panni di Shelly "Bombshell" Harrison, la protagonista di Ion Fury. Risvegliatasi dopo un lungo coma, si ritrova in un nuovo mondo, con un nuovo braccio bionico e viene incaricata di mettere al sicuro un artefatto altamente pericoloso, il leggendario Demon Core. Una missione che deciderà le sorti dell'umanità.

Un pretesto che ci porterà in giro per gli Stati Uniti in città come Albuquerque, Los Alamos, Chicago e altre ancora a sparare all'impazzata contro cyberog, soldati e mutanti tramite un arsenale con oltre 20 armi uniche, come lo spara-schiuma elettrificato e le immancabili Bowling Bombs.