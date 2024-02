Nightingale: dopo le polemiche degli utenti, il team introduce la modalità offline

Nightingale, il nuovo survival ad ambientazione fantasy da parte del team Inflexion, è stato criticato per la necessità di una connessione online costante nonostante possa essere giocato anche in single player, e per venire incontro alle richieste del pubblico gli sviluppatori hanno deciso di introdurre una modalità offline.

Sembra infatti che, nonostante il titolo sia stato apprezzato generalmente per molti aspetti inerenti il gameplay e le sue caratteristiche di base, molte recensioni negative da parte degli utenti su Steam si concentrino sul fatto che sia richiesta una connessione online costante anche quando non si gioca in multiplayer.

Per questo motivo, Inflexion ha intenzione di venire incontro alle richieste del pubblico e ha annunciato di aver dato la priorità allo sviluppo di una modalità offline che consenta, a chi ovviamente prende parte al gioco in single player, di poter fruire del titolo in questione senza dover essere necessariamente collegato online.