Elden Ring non sarebbe stato lo stesso senza Dark Souls 2, ha detto Miyazaki

Hidetaka Miyazaki ritiene che Dark Souls 2 sia stato di grande aiuto per lo sviluppo di Elden Ring. Stiamo parlando del director dell'ultimo soul di FromSoftware, personaggio davvero in vista sulla scena mondiale dello sviluppo di videogiochi per i suoi enormi successi.

Uno dei motivi è che Dark Souls 2 ha avuto un director differente. Due in realtà: Tomohiro Shibuya e Yui Tanimura. Come immaginiamo sappiate già, il secondo capitolo della serie Dark Souls è considerato uno dei titoli peggiori dell'ultima FromSoftware, nonché il capitolo più debole della serie cui appartiene. In realtà c'è divergenza di opinioni sul punto, ma non dilunghiamoci troppo sul dibattito.