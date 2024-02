Ammazza che Mazza 2: disponibile il sequel del gioco di golf dei Simpson, ed è gratis!

Vi ricordate Ammazza che Mazza, il gioco di golf apparso in una puntata dei Simpson tanti anni fa? Ebbene, a grande richiesta il team indipendente André & Wally Productions ha realizzato il sequel Ammazza che Mazza 2.

Per i più giovani che non sanno di cosa stiamo parlando o per chi ha bisogno di un ripasso, Ammazza che Mazza è un gioco fittizio apparso all'interno dell'episodio 11 della settimana stagione dei Simpson dal titolo "Marge non essere orgogliosa" andato per la prima volta in onda in Italia nel lontano 1996.

Alla fine della puntata Bart, desideroso di ricevere per Natale il popolarissimo videogioco Tempesta d'Ossa (evidente parodia di Mortal Kombat), ottiene invece in regalo una copia di Ammazza che Mazza (il titolo originale è Lee Carvallo's Putting Challenge e scimmiotta Lee Trevino's Fighting Golf del 1988, da molti reputato uno dei peggiori giochi per NES). Si tratta di una delle scene più memorabili, vuoi perché tutti nella nostra vita abbiamo ricevuto almeno una volta un regalo ben lontano da quello desiderato, vuoi per l'effettiva bruttezza del gioco, che nel cartone animato si presenta come un simulatore di golf noiosissimo, al contrario dello sgargiante Tempesta d'Ossa, che Bart prova persino a rubare in un centro commerciale.

Questo fittizio gioco è diventato realtà nel 2020, quando Aaron Demeter e Bill Oakley hanno realizzato un browser game estremamente fedele all'originale, nel bene e, sopratutto, nel male.