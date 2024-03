Pokémon Scarlatto e Violetto: un Pawmot speciale in regalo con un codice promozionale

The Pokémon Company ha dato inizio alla distribuzione di un Pawmot per Pokémon Scarlatto e Violetto, che tutti i giocatori potranno ottenere tramite un codice promozionale.

Il codice per ottenere il Pokémon in questione è "Y0AS0B1B1R1B1R1" e sarà valido fino al 28 febbraio 2025.

A differenza di altri Pokémon regalati in precedenza, questo Pawmot non è un esemplare speciale pensato per il multiplayer competitivo e che celebra i vincitori delle competizioni ufficiali. Bensì, si tratta di un omaggio della casa per il lancio della versione su disco di Biri-Biri, una canzone del duo Yoasobi pubblicata in occasione del primo anniversario di Pokémon Scarlatto e Violetto e basata sul romanzo tie-in "After the Rain With You", uscito il 10 novembre.