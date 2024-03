Mars After Midnight disponile, è la nuova opera di Lucas Pope per Playdate

Lucas Pope, l'autore di Return of the Obra Dinn e Papers, Please, ha finalmente lanciato Mars After Midnight per Playdate , la stilosa console portatile gialla con la manovella. Interessante il fatto che sia acquistabile dal catalogo digitale della console per soli 6 dollari.

Un gioco per tutti

Pope ha dichiarato di aver concepito Mars After Midnight durante la pandemia, pensandolo come qualche che potesse piacere ai suoi figli, non impressionati dalle "miserie che vincono i BAFTA". Naturalmente è un gioco possibile solo su Playdate nella forma attuale perché sfrutta davvero a fondo la manovella e le altre peculiarità della console, compresa la grafica a 1-bit.

In Mars After Midnight si vestono i panni di un impiegato del centro di supporto della comunità che deve assicurarsi di dare il massimo conforto agli alieni che lo chiedono. Usando la manovella, si può vedere chi sta bussando, cercare di capire i suoi bisogni, e si può pulire il centro di supporto tra le varie sessioni. A molti ha ricordato in concetto di Papers, Please, ma in salsa aliena. Comunque sia, le prime recensioni, come quella di Time Extension, parlano di un capolavoro, nonché di uno dei giochi migliori in assoluto per Playdate.

Insomma, se siete tra i fortunati possessori di Playdate, sapete quale potrebbe essere il vostro prossimo acquisto.