Resident Evil 2 Remake: ora potete giocarci con inquadrature fisse, grazie a una mod

La mod in questione si chiama RE2R Classic ed è stata realizzata dal modder alphaZomega. È possibile scaricarla gratuitamente da Nexus Mods .

Volete giocare Resident Evil 2 Remake come se fosse l'originale del 1998, quindi con inquadrature fisse e i controlli tank? Se la risposta è sì sarete felici di sapere che è disponibile un mod chc consente di farlo, costata ben cinque anni di sviluppo.

Per i nostalgici

Ci sono molti nostalgici delle inquadrature fisse

Resident Evil 2 remake è un ottimo titolo. Probabilmente uno dei migliori remake di sempre. Nonostante ciò sono molti i nostalgici dei Resident Evil classici, che avrebbero gradito quindi il mantenimento della struttura di gioco originale per i remake del secondo e terzo capitolo. Lì dove non è arrivata Capcom, ecco che è subentrato un progetto dal basso, di tutto rispetto, a dirla tutta.

RE2R Classic vanta infatti ben 1.700 inquadrature fisse, dirette dal modder cercando il più possibile di rimanere fedele al gioco originale. La mod consente di arrivare fino alla fine del gioco mantenendo questo stile di gioco, quindi per alcuni sarà l'occasione per rigiocarselo tutto da questa nuova prospettiva.

Da notare che, come detto, la mod riproduce i controlli tank, ma volendo è possibile personalizzarli per adattarli a uno stile più moderno, se proprio non si riesce a sopportarli.