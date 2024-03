Assetto Corsa 2 uscirà dopo il 30 giugno 2024, svela Digital Bros

Assetto Corsa 2 non ce la farà a uscire entro il 30 giugno 2024, ossia nel periodo precedentemente annunciato da Digital Bros. La compagnia lo ha reso noto nel suo ultimo rendiconto finanziario, pur senza nominare mai il nuovo gioco di Kunos Simulazioni.

Nel documento si può leggere semplicemente che non ci saranno grossi lanci nella seconda metà dell'anno fiscale corrente. In precedenza Assetto Corsa 2 era stato annunciato per la primavera del 2024. Probabilmente c'è stato un rinvio interno, per motivi non svelati.