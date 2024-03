Enshrouded: la roadmap per il 2024 include tante novità, miglorie e il supporto a Steam Deck

Gli sviluppatori di Keen Games hanno svelato la roadmap di Enshrouded per il 2024, che sembra già molto ricca anche solo guardando alle novità in programma per i prossimi aggiornamenti.

Forte delle oltre 2 milioni di copie vendute in relativamente pochi giorni dal lancio, il team di sviluppo ha voluto delineare i piani a breve e medio realizzati sulla base dei feedback dei giocatori. Tra questi c'è la piena compatibilità con Steam Dek e migliorie alle performance, location, interfaccia di gioco, gestione dell'inventario e interazioni con gli NPC. Non solo, la lista include anche un sistema per ripetere le missioni, un sistema meteorologico, nuovi biomi, dungeon e nemici da affrontare.

Sul lungo periodo gli sviluppatori prevedono di aggiungere eventi mondiali, dungeon istanziati, ancora più biomi e la possibilità di condividere e far visita alle basi create dagli altri giocatori.