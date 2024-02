Gli sviluppatori fanno anche notare che sin dal lancio le valutazioni degli utenti su Steam si sono mantenute "molto positive" e che la ricezione generale è stata ottima. Ne hanno quindi approfittato per ringraziare tutti, sottolineando come Enshrouded stia andando ben oltre le aspettative iniziali.

Keen Games ha annunciato che il suo survival fantasy Enshrouded ha superato i 2 milioni di giocatori in meno di un mese. Si tratta di un risultato eccellente, considerando le dimensioni ridotte del team di sviluppo e la concorrenza diretta di Palworld .

Il futuro

Enshrouded sta ottenendo grandi risultati

Keen Games ha fatto notare di aver già pubblicato molte patch per risolvere i principali problemi rilevati dai giocatori, ma che altre stanno per arrivare, di cui una dovrebbe essere disponibile a breve. Inoltre è già iniziata la lavorazione sui nuovi contenuti, per il primo aggiornamento maggiore, di cui presto dovrebbero essere condivisi i piani.

Nel mentre, i giocatori sono invitati a votare le proposte per il futuro del gioco, fatte dai giocatori stessi.

Per il resto, se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere il nostro provato di Enshrouded.