Enshrouded è un survival che ci porta in un mondo cupo, ormai collassato

Il genere dei survival è uno di quelli di maggior successo in ambito PC. In questi giorni è praticamente impossibile non citare Palworld , che sta facendo numeri eccezionali su Steam, ma di titoli che hanno venduto davvero bene ce ne sono veramente molti, come Ark: Survival Evolved, i Subnautica, The Forest, Valheim e tanti altri ancora. Il che dovrebbe farvi capire che la concorrenza è accesissima e l'asticella qualitativa è molto alta, tanto che ormai molti giochi vengono lanciati in accesso anticipato in condizioni già ottime. Ad esempio è quello che sta per accadere con Enshrouded, che abbiamo avuto modo di provare in anteprima per qualche giorno , scoprendo un titolo dall'impostazione classica ma decisamente solido e rifinito.

Il mondo è in rovina, arrediamolo

La vita è dura per il personaggio di un survival appena creato

Un tempo il regno di Valle Ardente brulicava di vita: i campi erano rigogliosi, i treni arrivavano in orario, la popolazione era laboriosa e nessuno aveva l'herpes. Purtroppo la brama di poteri magici sempre più forti della classe dirigente causò una pestilenza terrificante, che mandò ogni cosa in rovina... e fece arrivare l'herpes. Il personaggio guidato dal giocatore, creato con un apposito editor che consente di personalizzarne sesso e aspetto, (si può giocare da soli o in cooperativa online) viene risvegliato da un sonno lungo centinaia di anni e, senza nemmeno dargli il tempo di guardarsi intorno, gli viene affidata la missione di costruire un tempio del fuoco. Dove? Ma vicino a delle pericolosissime rovine piene di non morti e ammantate dallo Shroud, la pestilenza di cui sopra. Quindi in pochi istanti ci ritroviamo all'aria aperta, vestiti solo di stracci, per compiere alcune operazioni preliminari e ristabilire l'ordine in questo logoro mondo. Leggasi apprendere e applicare i rudimenti necessari per fondare il nostro impero o, quantomeno, per avere un tetto sulla testa.

Le prime fasi di gioco sono quelle tipiche dei survival. Il personaggio deve darsi alla raccolta di rametti, legna, sassi e tutte le altre risorse primarie che si possono trovare in natura, per costruire i primi strumenti, quelli che consentono di tagliare gli alberi e di spaccare pietre, nonché il suddetto primo rifugio, che nemmeno a dirlo sarà una catapecchia in cui infilare un banco da lavoro, un camino e un letto, così da poter sbloccare ricette di costruzione avanzate e dormire.

Ovviamente la progressione nella costruzione viene scandita dalla distribuzione delle risorse, alcune disponibili in abbondanza, altre da trovare nei luoghi più remoti della mappa, raggiungibili solo dopo traversie innumerevoli. In questo senso Enshrouded è davvero simile a cento altri survival già presenti sul mercato, con le ore iniziali che si passano a tagliare alberi, spaccare sassi, affrontare nemici molto blandi (come dei lupi) e a costruire strutture essenziali. Niente che non abbiate visto altrove, ma va detto che è fatto davvero molto bene.