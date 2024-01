Enshrouded disponibile, come ci ricorda il trailer di lancio

Keen Games ha pubblicato il trailer di lancio del suo nuovo survival, Enshrouded, per annunciarne la disponibilità in accesso anticipato su Steam. C'è da dire che il gioco è partito davvero bene, visto che nel giro di pochi minuti ha superato i 15.000 giocatori contemporanei. Non siamo a livello di Palworld, ma le prospettive di successo sono ottime.