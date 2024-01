Tekken 8, un trailer presenta Devil Jin e le sue devastanti mosse

Un grande successo?

Accolto dalla stampa internazionale con voti stellari, Tekken 8 si pone senza dubbio come uno dei migliori episodi di sempre, se non addirittura il migliore in assoluto, per la lunga saga prodotta da Katsuhiro Harada.

Nella nostra recensione di Tekken 8 abbiamo speso parole positive nei riguardi delle tante novità introdotte per l'occasione, in particolare la meccanica dell'Heat System che va ad arricchire il gameplay in maniera sorprendente.