Samsung sta valutando davvero una variante più economica di Galaxy Z Fold 6

Secondo Omdia, un'agenzia di ricerca, Samsung si posiziona attualmente al terzo posto nel segmento dei telefoni pieghevoli in Cina, superata da Honor e Huawei. Nel terzo trimestre del 2023, la quota di mercato di Samsung è stata del 19%, rimanendo al di sotto di Honor (28%) e Huawei (26%).

L'idea di un pieghevole più accessibile potrebbe infatti risultare interessante, ma la sfida principale affrontata dai team coreani è garantire che ciò non si traduca in una perdita di robustezza .

Il rapporto evidenzia altresì le potenziali difficoltà nell'introdurre un Galaxy Z Fold 6 entry-level, ossia come, tenendo conto delle attuali condizioni del settore, potrebbe esserci un'orientamento della domanda verso il segmento premium. L'introduzione di un telefono pieghevole più conveniente potrebbe, nel lungo termine, influire negativamente sui profitti di Samsung.

Questa strategia rappresenterebbe l' investimento più significativo di Samsung nel settore dei foldable, con l'introduzione di tre nuovi modelli in simultanea distribuiti su diverse fasce di prezzo. Tuttavia, sorge una preoccupazione: la necessità di mantenere prezzi più accessibili potrebbe portare Samsung a cercare compromessi sulle caratteristiche , considerando che i telefoni pieghevoli sono già più costosi rispetto ai modelli standard.

Da quello corrente, però, la storia potrebbe cambiare con l'introduzione di un eventuale terzo dispositivo, una versione più economica affiancata al lancio della serie 6 di Galaxy Z, prevista per la seconda metà del 2024.

Prerogative sul domani

È ancora da valutare fino a che punto Samsung sia disposta a sacrificare le caratteristiche di fascia alta per fornire dispositivi pieghevoli che siano allo stesso tempo di eccellente qualità e accessibili

Circa due mesi fa, Samsung aveva respinto le voci su un possibile telefono pieghevole più conveniente, definendole infondate.

Tuttavia, l'attuale scenario sembra smentire questa posizione.

Non è ancora confermato se l'azienda opterà per il lancio di un Galaxy Z Fold 6 più accessibile; quello che almeno sembra certo è che l'idea di telefoni pieghevoli più accessibili sia realizzabile, come dimostrano Honor, Tecno e altre aziende.

Samsung, che ha dimostrato di voler credere in una diffusione maggiore del modello di smartphone pieghevole, sperimentando anche nuove implementazioni tecnologiche in questo campo, potrebbe inoltre cercare di approfittare dell'anno previsto come molto prolifico nel settore dei telefoni.

La società di ricerca DSCC prevede un aumento del 23% delle spedizioni globali di telefoni pieghevoli quest'anno, raggiungendo 15,8 milioni di unità, evidenziando un crescente interesse dei consumatori. L'eventuale introduzione di un Galaxy Z Fold 6 entry-level potrebbe rappresentare una svolta per Samsung nel mercato cinese.