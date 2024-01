Samsung Galaxy S24 presentati, con dettagli e prezzi italiani, aprono l'epoca dell'IA mobile

Samsung ha presentato la serie S24 della sua linea di smartphone Galaxy, che comprende i modelli Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24+ e Galaxy S24, con un focus particolare sull'integrazione con l' intelligenza artificiale , usata per ottimizzare moltissime funzioni: "dalla possibilità di comunicare senza barriere con traduzioni intelligenti di testi e chiamate, alla massimizzazione della libertà creativa con ProVisual Engine di Galaxy, fino alla definizione di un nuovo standard di ricerca che cambierà il modo in cui gli utenti Galaxy scoprono il mondo che li circonda."

Funzionalità IA

I nuovi Galaxy S24

"La serie Galaxy S24 trasforma la connessione con il mondo che ci circonda e dà il via al prossimo decennio di innovazione mobile," ha spiegato TM Roh, Presidente e Capo della Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics. "Galaxy AI è il frutto del nostro patrimonio di innovazione e della nostra profonda conoscenza del modo in cui le persone utilizzano i propri smartphone. Siamo entusiasti di vedere come gli utenti di tutto il mondo potranno potenziare la loro vita quotidiana scoprendo infinite nuove possibilità grazie a Galaxy AI".

Galaxy AI è pensata per migliorare ogni aspetto degli smartphone, in particolare quelli legati alla comunicazione. In particolare consentirà di parlare con persone di altri paesi traducendo in tempo reale (Traduzione Live) in modo bidirezionale, senza bisogno di applicazioni di terze parti. Con Con Interprete, invece, "le conversazioni dal vivo possono essere tradotte istantaneamente e visualizzate su uno schermo diviso, così gli interlocutori, l'uno di fronte all'altro, possono leggere una trascrizione testuale di ciò che l'altra persona ha detto." Da notare che non ha bisogno di una connessione per funzionare.

Galaxy S24 punta tutto sull'IA

Assistente Chat, invece, aiuterà nella composizione dei messaggi e nel mantenere il tono della conversazione secondo il registro linguistico scelto. "L'AI integrata nella tastiera Samsung può anche tradurre messaggi, e-mail e altro ancora in 13 lingue in tempo reale."

Android Auto fornisce sunti automatici dei messaggi in entrata, suggerendo le risposte più adatte. Utile mentre si sta guidando. Assistente Note aiuta ad organizzarsi fornendo il riepilogo delle attività in programma e dando strumenti per creare modelli per prendere appunti, in modo che siano facilmente ritrovabili. Assistente Trascrizione, infine, è un avanzato software di dettatura vocale.

Il Galaxy S24 introduce anche la suite ProVisual Engine, basata sull'IA per la fotografia che ottimizza la creatività. Il sistema Quad Tele della versione Ultra offre zoom ottico 5x e immagini chiare fino a 100x grazie all'Adaptive Pixel. La funzione Nightography migliora la luminosità in condizioni di scarsa illuminazione. Gli strumenti di editing AI consentono modifiche avanzate alle immagini.

Anche le ricerche saranno più intelligenti

Il dispositivo è potenziato dal processore Snapdragon 8 Gen 3, con frequenze di aggiornamento adattive da 1-120 Hz per prestazioni efficienti. Miglioramenti hardware e software rendono il gaming più potente, con ray tracing per effetti visivi estremamente realistici. Il display luminoso raggiunge 2.600 nit, con miglioramenti al Gorilla Armor per una maggiore resistenza.

L'intelligenza artificiale vi aiuterà anche nelle situazioni più disperate

La sicurezza è potenziata da Samsung Knox, offrendo controllo sull'uso dei dati IA.

La serie Galaxy S24 promuove inoltre la sostenibilità con materiali riciclati e componenti in cobalto e terre rare riciclati. Samsung promette 4 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 7 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Il Galaxy S24 Ultra presenta un telaio in titanio, mentre il design complessivo si concentra su precisione ed eleganza. Samsung enfatizza il suo impegno ambientale attraverso la certificazione UL ECOLOGO.