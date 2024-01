Rock Band 4 mette fine ai DLC settimanali: Fortnite Festival ora ha la priorità per Harmonix

Harmonix ha confermato che i DLC per Rock Band 4 smetteranno di essere pubblicati dopo il 25 gennaio. La compagnia darà priorità al suo più recente gioco, Fortnite Festival.

"Dopo oltre otto anni di pubblicazioni settimanali di DLC per Rock Band 4, siamo qui per comunicarvi che il 25 gennaio sarà l'ultima pubblicazione di un DLC dell'era RB4", spiega il product manager Daniel Sussman nell'annuncio sul sito ufficiale. "Tutti gli altri servizi live continueranno normalmente, comprese le stagioni Rivals, il gioco online e tutto il resto". Sussman afferma che non si perderà nemmeno l'accesso ai brani acquistati: "Per essere molto chiari, si potranno suonare i brani che si possiedono all'interno di Rock Band 4 per tutto il tempo che si desidera".

Sebbene Rock Band 4 abbia iniziato a ricevere DLC dal 2015, la pubblicazione di brani scaricabili risale al gioco originale del 2007. Una pausa di due anni nella pubblicazione dei DLC, dal 2013 al 2015, è stata l'unica interruzione di questo regolare flusso di contenuti e, dall'uscita di Rock Band 4 nell'ottobre 2015, sono state rese disponibili per l'acquisto nuove canzoni ogni singola settimana. Si tratta per certo di una delle più impressionanti dimostrazioni di supporto post-lancio nella storia dei videogiochi.