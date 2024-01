Until Dawn: un film Sony è ora in produzione con nomi importanti alle spalle

David F. Sandberg - noto negli ultimi anni come regista di Shazam! - ha firmato un accordo per dirigere Until Dawn, un adattamento cinematografico del videogioco horror per PlayStation realizzato da Screen Gems e PlayStation Productions, come riportato in esclusiva da The Hollywood Reporter. Screen Gems descrive il progetto come una lettera d'amore vietata ai minori al genere horror, incentrata su un cast corale.

Gary Dauberman, lo sceneggiatore dei franchise horror It, Annabelle e The Nun, si sta occupando della sceneggiatura originariamente scritta da Blair Butler, già autrice del thriller vampiresco di Sony, The Invitation.

Dauberman, che alla fine dello scorso anno ha firmato un accordo con Screen Gems e Sony per la realizzazione di film horror, sta producendo Until Dawn sotto la sua insegna Coin Operated. Producono anche Sandberg e Lotta Losten con la loro società Mångata, Roy Lee di Vertigo Entertainment e Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions.

Sandberg ha realizzato cortometraggi horror in Svezia - il suo paese natale - prima che uno dei suoi film, Closet Space, attirasse l'attenzione di Hollywood. Ha debuttato con Lights Out della New Line, un successo a basso costo, e poi è stato incaricato di occuparsi di Annabelle: Creation, un film dell'universo horror di The Conjuring scritto da Dauberman che ha incassato un totale di 305 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 15 milioni di dollari. Ha poi diretto entrambi i film Shazam di DC.