The Last of Us, niente serie TV spin-off su Bill e Frank: Mazin dice che Offerman scherzava

Come vi avevamo riportato , Nick Offerman - attore che ha interpretato Bill nella serie TV di The Last of Us - aveva svelato che era stato proposto ad HBO una serie spin off dedicata a Bill e a Frank . Pare però che non sia realmente così. Più precisamente, il produttore Craig Mazin ha affermato che non ci saranno show dedicati ai personaggi.

The Last of Us Stagione 2: le ultime novità

Bella Ramsey sarà ancora una volta Ellie

The Last of Us proseguirà in ogni caso, ovviamente, solo guardando al futuro invece che guardando al passato. Precisamente ci sarà una stagione 2 che si baserà su una parte degli avvenimenti del videogioco The Last of Us Parte II.

Tra le varie cose, significa anche che ci saranno nuovi personaggi, ovvero Abby, Jesse e Dina, di cui sono stati svelati gli attori.