The Last of Us Parte 2 Remastered: chi lo odia ha torto e ragione al tempo stesso

Da molti anni una delle tendenze dei grandi editori è quella di lavorare su remake e remaster, ovvero riportare sul mercato un "vecchio" (alle volte più, alle volte meno) gioco, su una piattaforma diversa da quella originale, tendenzialmente rivedendo l'aspetto grafico o aggiungendo qualche tipo di componente aggiuntiva. Questo tipo di prodotto è sempre esistito, ma nelle ultime generazioni è diventato sempre più comune al punto da spingere molti giocatori a esserne infastiditi.

Il più recente esempio di questo tipo di approccio è The Last of Us Parte II, la cui saga ha visto più rifacimenti che nuovi giochi. Il suo director ha anche dichiarato un certo stupore nello scoprire le reazioni negative degli appassionati, affermando che questo tipo di operazione ha un proprio pubblico.

La verità è che ha ragione, a un livello tale da rendere il discorso sulla questione noioso, anche perché certamente non nuovo. The Last of Us Parte II Remastered è pensato perlopiù per i nuovi giocatori o per i collezionisti che non possono farsi scappare nemmeno una versione del loro gioco preferito. Se non si è tra questi, basta passare oltre, senza prendersela. Anzi, dovrebbe essere quasi un sollievo che il gioco non piaccia, vista la quantità di titoli in continua uscita (Nacon è certa che escano troppi giochi, per esempio).

Non dimentichiamo inoltre che esiste anche la possibilità di fare un semplice upgrade da 10€, cifra oramai che spesso non basta nemmeno per un buon indie. Potevano pubblicare le novità in modo gratuito per fare felici i fan? Potevano, ma nessuno obbliga un'azienda a farlo e in tutta onestà la cifra è adeguata ai nuovi contenuti.

Come detto, però, questo è un vecchio discorso e la risposta è sempre la stessa: se non vi interessa, passate oltre e non rodetevi il fegato. È meglio per la vostra salute.