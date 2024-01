Ci sono troppi giochi, è questo il problema secondo l'editore Nacon che spiega perché

"Se si guarda a Steam, alcuni giorni ci sono 50 o 60 giochi pubblicati in un solo giorno, quindi è più difficile ottenere abbastanza trazione per esporre un gioco. Stiamo assistendo a uscite che non hanno un day one, per usare la vecchia espressione della vendita al dettaglio, senza alcuna esposizione di un titolo che è stato adeguatamente commercializzato".

Il successo di Nacon, Robocop: Rogue City

Secondo Clerc, la chiave per gli editori è avere un forte posizionamento per ogni gioco in uscita. Clerc indica la pubblicazione di Robocop: Rogue City di Nacon come esempio ideale di ciò che un gioco potrebbe avere: "un grande marchio mainstream con un prodotto di altissima qualità", per raggiungere il suo pubblico di riferimento.

Va poi ricordato che, come succede spesso, nel man mano che una nicchia si riempie e a successo, c'è più competizione e quindi più pressione nell'aumentare il budget e i valori produttivi nei successivi giochi dedicati a quella nicchia (pensate a cos'era Demon's Souls e cos'è ora Elden Ring).

Clerc afferma che c'è ancora molta strada da fare prima che i budget di Nacon si avvicinino a quelli dei AAA, ma aggiunge che c'è sicuramente un'escalation di investimenti anche quando si cerca di creare prodotti per le sue nicchia.

L'aumento dei budget non è l'unica tendenza del settore di cui Nacon ha fatto parte, inoltre. La società si è consolidata come tante altre, precisamente acquisendo 16 studi negli ultimi quattro anni. Sebbene l'espansione non sia stata positiva in alcuni casi, Clerc afferma che l'integrazione di queste aggiunte in Nacon è stata "abbastanza fluida" fino a questo momento.