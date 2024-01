Wi-Fi 7 è finalmente pronto, ecco quanto sarà più veloce e come funzionerà

In corso di sviluppo sin dal 2021, la certificazione Wi-Fi 7 Ready è ora stata annunciata dalla Wi-Fi Alliance, che l'ha resa disponibile per tutti i dispositivi supportati.

Questo nuovo standard rappresenta un significativo miglioramento rispetto al già esistente Wi-Fi 6E; le caratteristiche spaziano da velocità stimate estremamente elevate a un notevole miglioramento della latenza.

Ciononostante, si prevede che l'adozione del nuovo standard richiederà del tempo.

Con Wi-Fi 7 ora disponibile per una varietà di dispositivi, assisteremo a una diffusione su vasta scala in diverse categorie, tra cui laptop, desktop, tablet, TV, smartphone e router.

Galaxy S24 Ultra, che sarà presentato ufficialmente la prossima settimana, si distinguerà come il primo smartphone di punta ad adottare questo nuovo standard.