THE400 Mini è la nuova miniconsole di Retro Games, che riproduce l'Atari 400

Retro Games ha annunciato il THE400 Mini , una nuova mini console che riproduce le fattezze dell' Atari 400 , emulando in realtà tutti i sistemi a 8-bit di Atari, in particolare i modelli delle serie 400/800, XL e XE, oltre alla console Atari 5200.

Avviando il THE400 Mini si avrà accesso a 25 giochi inclusi nel pacchetto, selezionabili da un carosello (probabilmente simile a quello del THEA500 Mini per funzioni). Tra i giochi inclusi sono stati annunciati: "Berzerk • Boulder Dash • Capture the Flag • Lee • Millipede • Miner 2049er • Missile Command • M.U.L.E • Star Raiders II • Yoomp!". Gli altri saranno svelati in un secondo momento.

Retro Games avverte che è possibile anche avviare giochi da un USB Stick, quindi è probabile che potrete usare il THE400 Mini con tutti i giochi disponibili per i diversi sistemi.

Il Joystick sembra davvero ben fatto

Tra le funzioni incluse, la possibilità di salvare lo stato di gioco in qualsiasi momento e di riavvolgere fino a 30 secondi di gameplay, così da superare i passaggi più difficili in scioltezza (i giochi del passato sono spesso molto difficili).

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, si parla di output tramite cavo HDMI (nella confezione) a 720p a 50 o 60Hz, di cinque porte USB e della compatibilità con diversi controller.