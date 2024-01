Galaxy Unpacked 2024 annunciato, sarà incentrato sulla linea Galaxy S24 e sull'IA

Samsung ha annunciato l'evento Galaxy Unpacked 2024, che sarà incentrato sulla nuova linea di smartphone Galaxy S24 e sull'intelligenza artificiale, ossia sui modi con cui è stata integrata nei nuovi apparecchi.

"È in arrivo un'esperienza mobile rivoluzionaria." promette il comunicato ufficiale, che poi prosegue con una certa enfasi: "Preparati a scoprire una nuova era ricca di possibilità con le ultime innovazioni Galaxy, progettate per trasformare il modo di vivere, connettersi e creare. La nuova serie Galaxy S definirà un nuovo standard per l'esperienza mobile più intelligente di sempre."

L'aspettativa è che ci siano grosse integrazioni dell'intelligenza artificiale generativa. Vedremo come e a che livello.