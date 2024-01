Dave the Diver ha venduto più di 3 milioni di copie

Dave the Diver si conferma essere un grande successo per Mintrocket. Lo studio di sviluppo infatti ha appena aggiornato sulle vendite del gioco, che hanno superato quota 3 milioni di copie in tutto il mondo.

Il dato è relativo alle copie vendute alla fine di dicembre 2023.

"Crediamo che il nostro gioco debba il suo successo a tutto il supporto e ai feedback che abbiamo ricevuto dalla comunità e non vediamo l'ora di mostrarvi il nostro apprezzamento continuando a darvi la migliore esperienza possibile." Possiamo leggere nell'annuncio ufficiale, dove ovviamente vengono ringraziati tutti i videogiocatori che hanno acquistato Dave the Diver dal 28 giugno 2023, ossia dalla data d'uscita.