The Last of Us Parte 2 Remastered: il director non capisce l'astio verso remake e remaster

Il director di The Last of Us 2 Remastered, Matthew Gallant, ha detto la sua sulla questione remake e remaster, riferendo di non capire come mai queste operazioni tendano a scatenare polemiche tra i giocatori, come visto in particolare proprio con la serie di Naughty Dog.

Nell'intervista pubblicata da VGC, Gallant ha riferito che c'è sicuramente un pubblico a cui questa tipologia di titoli è rivolta, trattandosi a tutti gli effetti del "modo migliore" in cui giocare a certi giochi usciti in precedenza.

"Non capisco tutto questo risentimento su The Last of Us Parte 2 Remastered", ha riferito Gallant, "Se possiedi una PlayStation da poco e non conosci la serie, vogliamo che possiamo provarla con la migliore esperienza possibile e sfruttando le caratteristiche di PS5 con una sua versione nativa del gioco", ha spiegato.