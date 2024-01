MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G è in vendita ora su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è ora possibile acquistare una MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G. Il prezzo è di 729€. Potete trovarla a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prodotto è disponibile dalle 15:00 del 17 gennaio su Amazon Italia. Potete immediatamente acquistarlo: ovviamente non sappiamo quanto rapidamente termineranno le unità, quindi se volete assolutamente questa GPU potrebbe essere conveniente non attendere troppo.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "La 4070 Super rimane quindi la perfetta scheda piazzata in una ipotetica fascia media adatta a chi vuole giocare in 1440p con frame rate molto elevati". Inoltre, si tratta di una scheda video che può di tanto in tanto permettere di giocare in 4K grazie al DLLS3, senza dimenticare che supporta le funzioni di Nivida come path tracing e ray reconstruction.

Si tratta di un modello che aumenta del 18-23% le prestazioni della 4070 liscia, a un prezzo non superiore.