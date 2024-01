The Sinking City è tornato in vendita, dopo la rimozione legata ai problemi di publishing

The Sinking City, l'avventura horror ispirata alle opere di H.P. Lovecraft, è finalmente tornata disponibile in vendita su Steam e GOG, dopo la rimozione forzata avvenuta diversi mesi fa a causa di una disputa legale riguardante i diritti di publishing del gioco.

In una maniera alquanto lovecraftiana, The Sinking City era scomparso improvvisamente da tutti gli store digitali per quanto riguarda la versione PC nell'agosto del 2020, quando si erano interrotti i rapporti tra Frogwares e Nacon per la conclusione del contratto di publishing.

Successivamente, Nacon ha pubblicato una nuova versione di The Sinking City nel febbraio del 2021, ma l'etichetta è stata denunciata dal team di sviluppo Frogwares per infrazione degli accordi commerciali.