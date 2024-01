Il cavo da USB-C a USB-C da 60 W è ora in forte sconto su Amazon Italia col coupon

Cavo USB-C a USB-C, le caratteristiche

Il cavo di RAMPOW misura un metro ed è adatto per la ricarica di smartphone con uscita USB-C, come il recente iPhone 15. Si tratta di un cavo ricoperto di nylon per la massima resistenza alla torsione all'usura. I contatti sono inoltre placcati d'oro per migliore conduttività e stabilità.

Il trasferimento dei dati è fino a 480 Mbps, perfetto per spostare grandi file velocemente. È compatibile con smartphone, MacBook, tablet, Nintendo Switch e altri dispositivi USB-C.