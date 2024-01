Baldur's Gate 3 su Xbox: disponibile l'update per il problema dei salvataggi

Come era stato promesso, Microsoft ha pubblicato oggi l'update di sistema per Xbox studiato per risolvere il problema della gestione dei salvataggi per Baldur's Gate 3, che dovrebbe evitare la cancellazione di questi e i crash collegati.

La questione, a quanto pare, ha richiesto lo sforzo congiunto di Larian Studios e Microsoft: dopo un primo update uscito alcune settimane fa e ulteriori patch, ora dovrebbe essere disponibile l'aggiornamento di sistema per Xbox Series X|S che si presenta come risolutivo.

Il download può essere effettuato manualmente, andando nell'apposita sezione delle opzioni di Xbox per cercare l'eventuale presenza di update e facendolo attraverso questa opzione, altrimenti verrà presentato come aggiornamento automatico nei prossimi giorni, ma il rollout dovrebbe comunque essere partito.