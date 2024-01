AMD RX 7900 XT e RX 7900 GRE, prezzo ribassato per le schede video

AMD RX 7900 XT e AMD RX 7900 GRE saranno soggette a un ribasso di prezzo: sarà possibile acquistare entrambe le schede video per oltre 100 dollari in meno rispetto all'attuale listino, dunque alla cifra di 749 e 549 dollari rispettivamente.

L'iniziativa partirà nei prossimi giorni in diversi mercati, incluso quello italiano, e sarà dunque possibile verificare quale sarà l'entità esatta dello sconto per quanto concerne i rivenditori nostrani, ma si tratta senz'altro di un'ottima notizia.

Parliamo infatti di GPU particolarmente prestanti: la RX 7900 XT offre mediamente performance superiori rispetto alla RTX 4070 Ti di NVIDIA alla risoluzione di 4K e con giochi come Call of Duty: Modern Warfare 3, Grand Theft Auto V, Starfield, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 e Resident Evil 4.

Per quanto riguarda invece la AMD Radeon RX 7900 GRE, si tratta di una scheda video eccellente in 1440p, capace di garantire risultati migliori rispetto alla RTX 4070 di NVIDIA anche in titoli come PUBG: Battlegrounds e Counter-Strike 2, oltre a quelli appena citati.