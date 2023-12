Baldur's Gate 3 e problema salvataggi su Xbox: update disponibile per gioco e console

Un'azione coordinata tra Larian Studios e Microsoft dovrebbe aver risolto il grosso problema della scomparsa dei salvataggi per Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S, attraverso due aggiornamenti combinati sul fronte del gioco e della console.

Come riferito da un post di Larian su X, in seguito alle segnalazioni sulla scomparsa di salvataggi per Baldur's Gate 3 su Xbox, il team di sviluppo e la stessa Microsoft hanno lavorato in fretta per risolvere il problema, pubblicando due update praticamente in contemporanea.

Una patch dovrebbe dunque essere disponibile in queste ore per Baldur's Gate 3 per Xbox Series X|S, che contiene sia alcuni aggiustamenti di stabilità che qualcosa riguardante questo problema specifico, ma contemporaneamente dovrebbe essere stato messo a disposizione anche un nuovo update di sistema per Xbox.