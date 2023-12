Final Fantasy 16 e altri giochi Square Enix potrebbero non arrivare su Xbox, suggerisce un insider

Final Fantasy 16, Final Fantasy 7 Remake e Rebirth e altri giochi di Square Enix potrebbero non arrivare mai su console Xbox, o perlomeno questo è quanto sembrerebbe suggerire Head on Block, conosciuto anche come I Am Hero Too, un insider che in passato ha azzeccato più di una soffiata su giochi sviluppati in Giappone.

In un thread di ResetERA, in cui si stava discutendo del termine del periodo di esclusività di Final Fantasy 16 su PS5, in risposta a un utente che spera che Square Enix non sigli ulteriori accordi di esclusività con Sony, la gola profonda ha riferito che "le cose andranno molto, molto peggio. Mi dispiace.".

Head on Block non ha aggiunto altro sulla questione, senza dunque specificare in che modo potrebbero "peggiorare le cose", ad esempio se ciò avverrà con ulteriori accordi di esclusività su PlayStation per i giochi di Square Enix. In ogni caso, se ciò che ha detto si rivelasse veritiero, allora c'è il serio rischio che alcuni dei giochi maggiori della compagnia giapponese, come quelli citati in apertura, potrebbero non arrivare mai sulle console Xbox.