Final Fantasy 7 Remake in arrivo su Nintendo Switch 2, 'gira come un gioco PS5' per un leaker

I am a Hero Too, il leaker che ha svelato in anticipo Persona 3 Reload, è tornato alla carica su Reddit condividendo alcune potenziali informazioni su Nintendo Switch 2 , o qualunque sarà il nome della prossima console della casa di Kyoto, che pare che nella line-up di lancio potrà vantare anche un porting di Final Fantasy 7 Remake .

Nintendo Switch 2 avrà una fotocamera e nuove cartucce?

Non è l'unico dettaglio su Nintendo Switch 2 condiviso da I am Hero Too, che afferma che i devkit della console sono in mano degli sviluppatori da tempo e che la console è retrocompatibile con il precedente modello.

Ha aggiunto anche che il dispositivo sfrutterà una nuova tipologia di cartucce e, ancor più interessante, avrà una funzionalità inedita legata all'utilizzo di una fotocamera, un elemento assente nella precedente console.

Chiaramente sono tutte informazioni impossibili da verificare e dunque da prendere con le pinze in attesa di notizie da parte di Nintendo stessa.