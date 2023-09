EA Sports WRC: annunciata la data del reveal del racing game su sterrato di Codemasters

EA tra pochi giorni svelerà al mondo EA Sports WRC, il nuovo gioco di corse su sterrato sviluppato da Codemasters. Segnatevi la data sul calendario: la presentazione ufficiale è in programma per martedì 5 settembre 2023 alle 16:58 italiane.

Per l'occasione verrà mostrato il primo trailer ufficiale del gioco, che potrete visualizzare direttamente nel player sottostante alla data e orario indicati o direttamente tramite il canale YouTube di EA Sports WRC.

Chiaramente dal filmato è lecito aspettarsi le prime sequenze di gameplay e dettagli importanti come data di uscita, piattaforme di riferimento, edizioni e prezzi. Informazioni che in realtà forse sono state già svelate in anticipo dal noto leaker bill-kun.