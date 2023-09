Spyro Reignited Trilogy, vendute oltre 10 milioni di copie su PS4, Xbox One, PC e Switch

Spyro Reignited Trilogy ha raggiunto e superato il tetto delle 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, dimostrando il grande amore del pubblico per il celebre draghetto viola di Activision Blizzard. Questo risultato è stato raggiunto a cinque anni dal lancio della raccolta, avvenuto nel 2018.

Il traguardo è stato svelato con un post su Twitter / X, come inizio dei festeggiamenti per il 25esimo anniversario di Spyro, che avverrà il 9 settembre. Chissà se per l'occasione Activion Blizzard e Toys for Bobs avranno un annuncio a sorpresa per i fan della serie.