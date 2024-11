Xbox Game Pass suggerisce il prossimo arrivo di una grossa novità: è Spyro Reignited Trilogy?

Il video si limita a mostrare il misterioso scrigno ingioiellato in uno scenario alquanto fiabesco, ma l'oggetto sembra derivare chiaramente dal mondo di Spyro, come i fan della serie avranno probabilmente modo di decifrare.

"Hey, uhm, chi ha lasciato questo scrigno qui?" Si legge nel messaggio, visibile qui sotto, da parte dell'account di Xbox Game Pass, notoriamente sempre molto peculiare nel suo modo di comunicare al pubblico e anche in questo caso decisamente originale come stile.

Un'aggiunta prevedibile

L'idea è che il messaggio anticipi l'annuncio dell'arrivo di Spyro: Reignited Trilogy nel catalogo del Game Pass, cosa che sarebbe anche naturale, considerando che si tratta di una proprietà intellettuale Activision passata nelle mani di Microsoft.



Già Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy è stato inserito all'interno di Game Pass ed è solo questione di tempo prima di vedere anche la trilogia di Spyro, all'interno del piano di aggiunta dei vari giochi Activision Blizzard nel catalogo del servizio.

Dopo l'acquisizione del publisher da parte di Microsoft, l'inserimento delle proprietà intellettuali in Game Pass non è avvenuta in massa, in maniera simile a quanto successe in seguito all'acquisizione di Bethesda e Zenimax: in questo caso, Xbox ha proceduto in maniera graduale.

Il prossimo titolo ad arrivare potrebbe dunque essere Spyro: Reignited Trilogy, ovvero la trilogia originale di Spyro tecnicamente rifatta e ammodernata per le piattaforme moderne, uscita nel 2018. A confermare il fatto che la raccolta sia in arrivo su Game Pass possiamo notare anche il messaggio dell'account ufficiale di Spyro, il quale ha risposto con varie emoji.

Nel frattempo, restiamo in attesa di sapere a cosa stia lavorando il team Toys for Bob, diventato indipendente dopo l'acquisizione di Activision da Microsoft e al lavoro su un nuovo gioco in collaborazione con Xbox, che potrebbe proprio guardare la serie Spyro.