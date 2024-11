Instagram vi farà presto creare immagini profilo con l'IA?

Creare un'immagine profilo IA

Alessandro Paluzzi, ingegnere noto per le sue analisi del codice sorgente delle applicazioni, ha scovato tracce di una nuova opzione all'interno dell'app di Instagram che permetterebbe di "creare un'immagine profilo IA". Questa funzionalità, se implementata, offrirebbe agli utenti la possibilità di generare automaticamente un'immagine profilo personalizzata sfruttando la potenza dell'IA.

L'immagine profilo creata con l'IA da Alessandro Paluzzi

Non è la prima volta che Meta, la casa madre di Instagram, sperimenta con l'IA per la creazione di immagini profilo. Funzionalità simili sono state individuate come in fase di sviluppo anche all'interno di Facebook e WhatsApp, suggerendo una strategia più ampia dell'azienda per integrare l'IA nelle sue piattaforme.

Le nuove immagini di profilo generate con l'IA si andrebbero ad aggiungere alla la "Social Library" per organizzare i contenuti condivisi, un'altra delle novità scovate da Paluzzi. È possibile che l'azienda fornisca maggiori dettagli su queste novità nelle prossime settimane o mesi.

Voi intanto che cosa ne pensate? Trovate che sarebbe utile una funzione del genere o la trovate deleteria? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. E a proposito di novità dell'intelligenza artificiale, X-Portrait 2 è la nuova IA di TikTok che trasforma foto in video (troppo) realistici grazie ai vostri contenuti.